Custo da construção desacelera alta para 0,21% em setembro--FGV

No ano, o índice acumula alta de 6,43 por cento e nos últimos 12 meses, de 7,55 por cento.

O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,42 por cento, ante 0,36 por cento no mês anterior.

Já o índice referente a Mão de Obra teve variação zero, contra alta de 0,28 por cento em agosto. Segundo a FGV, "isso ocorreu porque nenhuma das sete capitais tem a data base para reajuste salarial neste período".

O INCC-M é um dos três componentes que entram no cálculo do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)e é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Os demais componentes são o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

(Por Camila Moreira)