Custo da nova sede da CBF é de R$ 80 mi

O novo empreendimento vai deixar para trás um dos mais bonitos centros de treinamentos do mundo, na Granja Comary, em Teresópolis. A concentração vai servir apenas às categorias de base mantidas pela entidade. Na região serrana do Rio, o centro foi nas duas últimas décadas a casa da seleção principal. Conta com mais de 150 mil metros quadrados de área verde, 5 campos, infraestrutura para os atletas, com alojamentos, vestiários em ótimo estado e sala de musculação.

IRRITAÇÃO

Sempre sisudo, o técnico Dunga até que sorriu numa roda de conversa com Joseph Blatter e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Mas se aborreceu em seguida ao ser indagado se não pensou na reta final do Campeonato Brasileiro ao convocar atletas que atuam no País, para os jogos finais do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2010 - com Bolívia e Venezuela.

"Convoquei os melhores. Se não quisessem, era só mandar uma carta para a CBF. Kaká e Ronaldinho Gaúcho já fizeram isso", disse Dunga, que foi indelicado com um repórter de TV.

O técnico reiterou que sempre deixou clara sua linha de trabalho na CBF: primeiro a seleção. "Se a gente não chama os jogadores de clubes brasileiro, vem alguém para reclamar. Se chama, também protestam", comentou Dunga. A equipe se apresenta dia 6, em Teresópolis, para dar início aos treinos visando aos dois jogos.