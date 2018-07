Custo de operação do sistema elétrico sobe para R$407,54/MWh, diz ONS O custo marginal de operação (CMO) médio do sistema elétrico brasileiro subiu para 407,54 reais por megawatt-hora (MWh) para a semana de 18 a 24 de janeiro, por projeção de chuvas fracas, mas não há sinais de acionamento de mais térmicas, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira.