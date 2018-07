Custo do déficit da CDE em 2014 será de R$1,06 a R$4,08 por MWh, diz Aneel A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu o custo unitário do déficit da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de 2014 em 1,06 real por megawatt-hora (MWh) para os subsistemas Norte e Nordeste e em 4,80 reais por MWh para os subsistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo resolução no Diário Oficial desta terça-feira.