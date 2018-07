Custo do exame sobe 28% em apenas um ano A edição 2010 do Enem custará aproximadamente R$ 128 milhões, um salto de 28% em relação ao contrato firmado em 2009. O extrato de dispensa de licitação para o serviço de aplicação e correção da prova será publicado hoje no Diário Oficial da União, informou o Inep.