Custo médio de dívida registra primeira queda no ano

O custo médio, no acumulado dos últimos 12 meses, caiu de 12,79 por cento ao ano em setembro para 12,66 por cento no mês passado devido à expectativa de queda nas taxas de juros e desacelaração no ritmo da inflação, a primeira desde janeiro, mostrou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

"Esse custo médio, que vinha ascendente, fez uma inflexão no mês de outubro... devido à expectativa de menores taxas e os indicadores de inflação de outubro de 2011 terem caído em relação a 2010", afirmou o coordenador-geral da Dívida Pública, Fernando Garrido.

No mês passado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,43 por cento, contra 0,53 por cento em setembro.

A elevação do dólar fez o Tesouro analisar com mais cuidado a dívida atrelada ao câmbio. No estoque da dívida pública total, esses papéis somaram 71,27 bilhões de reais, ou 3,95 por cento do volume, queda em relação a setembro, quando o valor estava em 83,31 bilhões de reais.

O governo estimou que, para os títulos com rendimento garantido por moedas estrangeiras, a participação no total do estoque fique entre 4 por cento e 6 por cento. Garrido admitiu, no entanto, que esse percentual pode não ser cumprido.

"Dependendo da taxa de câmbio, devemos ficar bastante próximo dos 4 por cento. Provavelmente entre 3,9 a 4,1 por cento", afirmou o coordenador-geral.

A alta do dólar também afetou o programa de recompra da dívida externa. Em setembro e outubro, foram desembolsados 146 milhões de reais, contra 1,14 bilhão entre julho e agosto. Em maio e junho, foram 952 milhões de reais desembolsados, de acordo com os dados do Tesouro.

"Com a elevação da cotação do dolar, os precos em reais ficaram mais caros. Aumentou o valor e o Tesouro diminuiu o ritmo de recompra," afirmou Garrido.

O coordenador da dívida informou ainda que o Brasil decidiu antecipar um pagamento de 4,7 bilhões de reais ao Banco Mundial (Bird) para liberar o valor que a instituição faz de empréstimos aos entes federadativos.

Recentemente, o governo permitiu que 17 estados aumentem o endividamento num total de 37 bilhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e instituições multilaterais, como o Bird, para projetos de investimentos em infraestrutura e saneamento

AUMENTO EM OUTUBRO

A dívida pública mobiliária federal interna cresceu 0,51 por cento em outubro frente a setembro, atingindo 1,733 trilhão de reais, informou o acional nesta segunda-feira.

No mês passado, o governo fez um resgate líquido no valor de 6,66 bilhões de reais e a apropriação de juros foi de 15,37 bilhões de reais.

Em relação a dívida interna, edução da participação dos papéis prefixados para 621,05 bilhões de reais, para 35,84 por cento do total da dívida. Os títulos atrelados à inflação cresceram para 524,24 bilhões de reais, atingindo 30,26 por cento do total.

Os papéis remunerados sobretudo pela taxa Selic atingiram, em outubro, 578,19 bilhões de reais, ou 33,37 por cento do volume da dívida. A dívida interna remunerada por câmbio representou 9,14 bilhões de reais, ou 0,53 por cento do total.

Em outubro, as maiores emissões feitas pelo Tesouro na dívida interna foram com títulos com remuneração prefixada, totalizando 17,45 bilhões de reais, ou 64,22 por cento do total.

No programa Tesouro Direto, as emissões realizadas no mês passado chegaram a 230,2 milhões de reais e a maior demanda foi por papéis atrelados à inflação, com 63,12 por cento do total vendido.

O estoque da dívida pública federal, incluindo também a dívida externa, caiu 0,12 por cento no mês, para 1,806 trilhão de reais. O total da dívida pública federal externa caiu 12,83 por cento em relação a setembro, atingindo 73,94 bilhões de reais.

(Por Tiago Pariz)