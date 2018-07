Custo menor de energia impulsionará produção, diz Paulo Bernardo

Segundo ele, o menor custo da energia significará um "arranque na produção (industrial)" e terá impacto positivo em uma taxa menor de inflação.

"Com certeza a energia com preço reduzido, tanto para as pessoas como para as empresas, vai significar um arranque na produção e vai ter um impacto positivo em uma taxa menor de inflação", disse o ministro ao final das comemorações para do Dia da Independência, em Brasília.

Na véspera, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o governo abrirá mão de encargos federais sobre a tarifa de energia, o que resultará numa redução média de 16,2 por cento nas tarifas de energia pagas pelo consumidor residencial, e de até 28 por cento de redução para o setor produtivo.

Segundo ele, o governo acredita nesse arranque da produção porque há condições que garantem o aumento do consumo no país.

"Temos uma coisa preciosa, que é o mercado de consumo, o emprego está quase pleno, as pessoas têm poder aquisitivo, os salários estão aumentando ainda. Se tiver um impulso, a produção com certeza vai crescer bastante", analisou Bernardo.

O tradicional desfile de 7 de Setembro contou com a presença de quase metade dos ministros do governo e da presidente Dilma Rousseff, que esteve acompanhada durante parte do tempo do seu neto Gabriel.

A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, evitou dar mais detalhes sobre os planos do governo para reduzir a conta de energia. Apenas disse que as mudanças valerão a partir de 2013 e que na próxima terça-feira Dilma fará o anúncio oficial da medida.

