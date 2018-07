O presidente da autoridade monetária, no entanto, não quis adiantar qual será este impacto, durante depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Ele disse apenas que a previsão fará parte do relatório de inflação que será divulgado no fim de setembro.

O governo anunciou na terça-feira a redução das tarifas de energia elétrica entre 16,2 e 28 por cento, no próximo ano.

(Por Tiago Pariz)