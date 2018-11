Custo pode chegar a US$ 110 bi este ano Principais afetadas pelas perdas econômicas decorrentes de fenômenos naturais, companhias de seguro têm sentido no bolso o aumento do impacto desses desastres. Dados do setor indicam que, entre 1992 e 2008, o impacto econômico de catástrofes naturais se multiplicou por dez. De acordo com a gigante Munich Re, o número de grandes eventos com impacto superior a US$ 1 bilhão triplicou desde 1950. Para os próximos dez anos, a previsão é de que os prejuízos possam dobrar mais uma vez.