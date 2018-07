Custo total da Rnest é estimado em US$18,5 bi, diz CEO da Petrobras A Refinaria do Nordeste (Rnest), que deverá começar a operar ao final do ano, custará ao todo 18,5 bilhões de dólares para a Petrobras, disse nesta terça-feira a presidente-executiva da estatal, Maria das Graças Foster, em depoimento à CPI do Senado.