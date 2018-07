CUT pede mais investimento em transporte público

O ato começou por volta das 9 horas desta sexta-feira, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Os manifestantes caminharam ao longo da Avenida Paulista protestando contra o descaso do governo do Estado com o transporte público. A intenção do ato é informar a população sobre a falta de investimentos no setor.

Por volta das 13h40 desta sexta-feira os integrantes do ato estavam na região da Praça Roosevelt, na Rua da Consolação, onde duas faixas são ocupadas no sentido centro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o protesto afetou o trânsito da região.