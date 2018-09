CV teria obrigado moradores a transportar armas no Rio

Os tiroteios na Serrinha já duram cinco dias desde a invasão dos traficantes do Comando Vermelho. De acordo com moradores da Serrinha e com o relato de um dos presos, o traficante Maicon José Gomes dos Santos, de 22 anos, os dois homens foram retirados de casa pelos criminosos durante a madrugada de hoje. O grupo colocou no carro de Lopes dois fuzis, uma pistola, munição, coletes a prova de balas e roupas camufladas. Todos foram flagrados e presos por uma equipe de 20 homens da Core na Avenida Meriti.

Três homens e um menor confessaram informalmente que eram do Complexo do Alemão. No entanto, a Polícia Civil informou que não liberou os dois supostos moradores, porque eles disseram que iriam depor apenas em juízo. A Polícia Civil informou que investigará as prisões. Três traficantes morreram nos cinco dias de tiroteio no Morro da Serrinha. No último domingo, cerca de 100 homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de diversos batalhões ocuparam o morro. Até o momento, a polícia já apreendeu quatro fuzis, uma metralhadora, uma pistola, granadas e munição. Os moradores alertaram que os bandidos ainda estariam escondidos na favela e denunciaram que teriam ocorrido estupros.

Com a ocupação das favelas da zona sul pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), o Comando Vermelho realiza uma ofensiva na zona norte para tomar ponto de drogas das quadrilhas rivais. A maior e mais lucrativa favela da zona sul para o tráfico de drogas, a Rocinha, em São Conrado (zona sul), ainda não está ocupada pela UPP e continua sob o domínio da facção criminosa Amigos dos Amigos.