CVC anuncia compra de 51% do Grupo Duotur por R$228 mi

"A aquisição permite a entrada da CVC no mercado de turismo de negócios, que complementa o segmento de lazer em que a CVC atua", disse a empresa em fato relevante.

O preço contempla uma parcela no valor de 54 milhões de reais a ser paga na data do fechamento. O saldo remanescente será pago em seis parcelas anuais 29 milhões de reais cada, corrigidas pela variação do certificado de depósito interbancário (CDI).

O preço de aquisição está sujeito a um ajuste parcial com base no Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) efetivo para 2014 e do Ebitda dos doze meses anteriores ao fechamento da transação, disse a CVC.

A empresa foi avaliada em 447 milhões de reais, montante que representa múltiplos implícitos de cerca de 8,5 vezes o preço sobre o lucro (P/L) e 5,6 vezes o Ebitda, ambos projetados para o ano de 2014 para as empresas do Grupo Duotur.

Estão previstas, ainda, opções de compra e venda às partes para a aquisição dos 49 por cento remanescentes. A opção de compra poderá ser exercida pela companhia entre os anos de 2015 e 2017 e a opção de venda está condicionada ao alcance de algumas metas financeiras, de 2018 a 2021.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Luciana Bruno)