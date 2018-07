CVC divulga nota sobre morte de turista em navio A assessoria de imprensa da CVC divulgou hoje uma nota de esclarecimento sobre a morte de Diego Mendes de Oliveira, 26 anos, a bordo do transatlântico Soberano, fretado pela CVC, que chegou hoje ao Porto de Santos depois de fazer um cruzeiro pelo litoral baiano. O navio partiu do Porto de Santos no último sábado com paradas previstas em Salvador e Ilhéus. De acordo com a CVC, Diego passou mal na quinta-feira e foi atendido pelo serviço médico da embarcação. Ontem, seu estado piorou e ele acabou morrendo de insuficiência respiratória. Diego chegou a passar três vezes pelo serviço médico do navio. Ele teria consumido ostras durante uma parada em Salvador. O navio transportava 2.300 passageiros e, de acordo com a CVC, nenhum outro apresentou sinais de intoxicação alimentar.