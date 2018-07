CVC vai cortar fatia na F1 para 30% após IPO--fontes

A CVC ficou com 42 por cento da F1 após recentemente ter vendido uma participação de 1,6 bilhão de dólares para um grupo de investidores, entre eles o gestora de recursos BlackRock.

Essa venda foi essencial para estabelecer o valor da F1 para a CVC e outros acionistas, entre eles o bilionário Bernie Ecclestone e os bancos Lehman Brothers e JPMorgan.

A F1 vai tentar uma avaliação no IPO entre 18 a 22 vezes maior do que os ganhos dela, disseram à Reuters fontes com conhecimento direto no assunto.

(Por Elzio Barreto)