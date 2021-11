Cyber Monday: último dia de ofertas com até 60% na Amazon

A Black Friday acabou, mas, os descontos, não. A Amazon realiza nesta segunda-feira (29) a chamada Cyber Monday, que traz não apenas produtos eletrônicos e itens de informática no catálogo de ofertas, como opções em todas as categorias do site, incluindo bebidas, brinquedos, presentes, comidas, livros, móveis e muito mais.

Selecionamos 10 itens da Cyber Monday que fazem o maior sucesso entre os consumidores, para você se inspirar e correr para comprar seus preferidos - já que os descontos são válidos apenas até as 23h59 desta segunda.

10 destaques da Cyber Monday

Smartwatch Vívoactive 3 Garmin (de R$ 940 por R$ 840)

Kindle 10ª Geração (de R$ 399 por R$ 303,05)

Smart TV LG 65" 4K UHD 65UP7750 Wi-Fi Bluetooth (de R$ 4.009 por R$ 3.809,06)

Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa (de R$ 349 por R$ 189,05)

Smartphone Samsung Galaxy A52 5G 128GB (de R$ 2.679,90 por R$ 2.361,07)

Fire TV Stick 4K com Controle Remoto por Voz com Alexa (de R$ 449 por R$ 312,55)

Robô Aspirador de Pó Inteligente Bivolt Roomba (de R$ 2.899,99 por R$ 2.199,99)

Novo Echo Show 8 (de R$ 999 por R$ 759,05)

Bicicleta Ergométrica Magnética Acte (de R$ 2.149,90 por R$ 1.620)

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tour One (de R$ 1.359 por R$ 1.149)

