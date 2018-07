Cypress Hill tocará no Rock in Rio Madri O grupo americano de hip hop latino Cypress Hill tocará no Rock in Rio Madri, no dia 11 de junho. A organização do festival confirmou a participação da banda no evento, que também contará com o Rage Against The Machine. Anteriormente já tinham sido anunciados os nomes de atrações como Metallica, Motorhead, Bon Jovi, Shakira, Rihanna, Hannah Montana, Calle 13, John Mayer e DJ Tiesto. Em maio, o Rock in Rio Lisboa terá presença da cantora brasileira Tiê. No festival, que ocorre entre 21 e 29 de maio, também participarão nomes como Maria Rita, Tony Garrido, Zeca Baleiro, Martinho da Vila e Elton John.