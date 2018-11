Cyrela tem lucro de R$100,46 mi no 1o tri

A companhia, uma das maiores do setor imobiliário do país, teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) 151,25 milhões de reais, crescimento de 60 por cento na mesma comparação. A margem teve um incremento de 5,3 pontos percentuais, alcançando 22,5 por cento.

A empresa teve receita líquida nos três primeiros meses deste ano de 671,45 milhões de reais, expansão de 21,9 por cento em relação ao primeito trimestre de 2008.

O resultado foi alcançado apesar de uma sensível queda no número de lançamentos: 19 no primeiro trimestre do ano passado contra 9 agora. Mas o preço médio do metro quadrado dos lançamentos cresceu 20,5 por cento, a 3.635 reais.

Em termos de estoques de terrenos, a Cyrela fechou o trimestre passado com crescimento de 17 por cento sobre março de 2008, a 10.949.860 metros quadrados.

"Apesar (da crise financeira) e da sazonalidade tradicional do período, ao longo do trimestre, assistimos a uma lenta e contínua melhora no desempenho do setor", informou a Cyrela no balanço.

A companhia divulgou que o aumento dos limites de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e pelo uso do FGTS para a aquisição da casa própria já provocaram "expressiva melhora na procura por imóveis", apesar das medidas terem sido anunciadas no final do trimestre.

A Cyrela encerrou o trimestre com dívida líquida de 1,37 bilhão de reais, crescimento de 19,3 por cento sobre o final de 2008.

(Por Alberto Alerigi Jr.)