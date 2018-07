Cyrela vende sua fatia na Agra por R$ 304 milhões

A participação da Cyrela na Agra foi adquirida em outubro do ano passado. Cinco meses antes, a empresa havia anunciado a intenção de adquirir a totalidade das ações da Agra, mas o negócio foi desfeito por causa da "impossibilidade de compatibilização dos compromissos assumidos pelas companhias perante seus respectivos parceiros, no que tange à exclusividade de atuação conjunta com tais parceiros em certas regiões do País". Com a rescisão do contrato, a Cyrela se comprometeu a adquirir participações da Agra em algumas sociedades de propósito específico, criadas para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, por R$ 120 milhões.

Alguns meses depois de a Cyrela adquirir essas participações - que resultaram na fatia de 23% da Cyrela no capital social da Agra -, esta se associou à Veremonte Participações, empresa do polêmico investidor espanhol Henrique Bañuelos. No mercado, comenta-se que Elie Horn, fundador da Cyrela, não via com bons olhos a associação com Bañuelos, responsável por provocar um dos maiores estragos no mercado acionário espanhol, após a revelação de que sua empresa, até então uma estrela do mercado, teria inflado resultados.

Depois da Agra, a Veremonte adquiriu participações na Abyara e na Klabin Segall. No início do mês, o grupo anunciou a integração das operações das três empresas imobiliárias. Os papéis das três companhias serão substituídos pelas ações da Agre, que serão negociadas no Novo Mercado.

A empresa nasce com um patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão e um banco de terrenos de R$ 19 bilhões. Após a reestruturação, a intenção é que 54% do capital da Agre esteja em negociação na bolsa. A Veremonte será a maior acionista da nova empresa.