Czarnikow prevê excedente mundial de açúcar 2012/13 em 8,4 mi t

Em sua primeira estimativa para 2012/13, divulgada nesta sexta-feira, a Czarnikow vê um excedente mundial de 8,4 milhões de toneladas de açúcar (valor bruto), ante a quantidade verificada no ano anterior, de 7,8 milhões de toneladas.

Sobre o principal produtor, Brasil, a empresa disse que espera que a produção do açúcar seja maximizada, já que os retornos com a commodity permaneceram com prêmios sobre o etanol. E a estimativa é de que haverá 505 milhões de toneladas de cana disponíveis.

A produção brasileira 2012/13 de açúcar foi estimada em 32,3 milhões de toneladas, enquanto a previsão para o etanol foi de 21 bilhões de litros.

A Czarnikow espera aumentos na produção tanto do segundo quanto do terceiro maiores produtores mundiais, Índia e Tailândia, em 2012/13.

A previsão mundial de produção do açúcar foi de 181 milhões de toneladas em valor bruto, ante 178,5 milhões de toneladas do ano anterior.

(Reportagem de Sarah McFarlane)