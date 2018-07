D. Cláudio condena pedofilia na Igreja e defende cartilha da CNBB Enviado do papa para o 16.º Congresso Eucarístico, que começa hoje, o cardeal d. Cláudio Hummes defendeu a criação de uma cartilha sobre pedofilia pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). "Isso ajudaria os bispos a ter um procedimento idêntico para todos", afirmou o cardeal, após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.