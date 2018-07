D. Edmilson Caetano é o novo bispo de Guarulhos

D. Edmilson nasceu em São Paulo em 25 de abril de 1960. É religioso da Congregação de São Bernardo da Ordem Cisterciense, à qual pertence também o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal nomeado d. Orani João Tempesta. Ordenado padre em dezembro de 1985 e nomeado bispo de Barretos em janeiro de 2008, estudou Filosofia no Mosteiro São Bento em São Paulo e Teologia no Instituto Teológico Pio XI, também na Capital. É licenciado em Liturgia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma. Antes de chegar ao episcopado, d. Edmilson foi vigário paroquial em São Roque (SP), mestre de noviços, professor, prior e abade de mosteiros cistercienses.

A Diocese de Guarulhos alcançou projeção nacional em 2010, quando o seu então bispo d. Luiz Gonzaga Bergonzini liderou uma campanha, às vésperas das eleições, contra Dilma Rousseff e todos os candidatos do PT ao Congresso, acusando-os de serem defensores da legalização do aborto. Condenou também projeto de lei contra a homofobia e tomou posição contra o reconhecimento de união estável de homossexuais. Embora a Conferência Nacional dos Bispos Brasil (CNBB) não tenha assumido a campanha, d. Bergonzini teve apoio da presidência do Regional Sul 1, da Província Eclesiástica de São Paulo.

Bahia

O papa Francisco também nomeou bispo auxiliar de Salvador o padre Estêvam Santos Silva Filho, de 44 anos, do clero de Vitória da Conquista (BA), onde nasceu. Estudou Filosofia no Instituto Filosófico Nossa Senhora das Vitórias, em sua cidade, e Teologia no Instituto Coração Eucarístico de Jesus, em Belo Horizonte. Sacerdote desde 1995, fez cursos de Comunicação Social na Pontifícia Universidad Javeriana de Bogotá (Colômbia) e em São Paulo. Ultimamente, era pároco da igreja de Nossa Senhora das Cadeias, ecônomo arquidiocesano e formador no Seminário Filosófico da Arquidiocese de Vitória da Conquista.

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, primeira criada no País, já tinha três bispos auxiliares. Seu arcebispo, primaz do Brasil, é d. Murilo Krieger, que em 2011 sucedeu ao cardeal d. Geraldo Majella Agnelo, agora arcebispo emérito, que continua morando na cidade.