D. Geraldo celebra última missa como primaz O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal d. Geraldo Majella Agnelo, celebrou, na manhã de ontem, sua última missa como comandante da arquidiocese soteropolitana, cargo que exerceu por 12 anos. O evento lotou a Igreja do Bonfim. Em 12 de janeiro, d. Geraldo teve seu pedido de renúncia aceito pelo papa Bento XVI. O pedido havia sido apresentado ao Vaticano em 2008, quando d. Geraldo completou 75 anos. Assumirá seu lugar o arcebispo de Florianópolis, d. Murilo Krieger, que toma posse no dia 25.