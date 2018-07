'D. Odilo é um nome à disposição', diz irmão do religioso A família de dom Odilo Scherer não esconde o otimismo em relação às chances de o religioso se tornar o primeiro papa brasileiro. Flávio Scherer, irmão do arcebispo de São Paulo, afirmou ontem que o perfil conciliador e o bom trânsito dentro do Vaticano contam a favor do cardeal.