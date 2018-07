D. Odilo faz missa em memória de vítimas do Holocausto O cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer, celebrou às 17 horas de ontem, 26, na Catedral da Sé, no centro da capital paulista, uma missa em memória das vítimas do Holocausto, na presença de rabinos e delegações da comunidade judaica, que rezaram junto com os católicos para que Deus não permita que se repita tragédia igual no futuro. Cerca de seis milhões de judeus, além de integrantes de outras minorias, como ciganos e homossexuais, morreram assassinados pelos nazistas, durante a Segunda Guerra.