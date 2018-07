D. Odilo terá missão de vigiar atuação de banco Caberá ao brasileiro d. Odilo Pedro Scherer uma das tarefas mais delicadas no próximo pontificado: vigiar a atuação do Banco do Vaticano. Ontem, a Igreja anunciou que ele manterá seu cargo como membro da Comissão Cardinalícia de Vigilância, que avaliará denúncias de corrupção e desvios de dinheiro no banco.