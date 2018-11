D. Orani celebra maratona de missas e procissões em homenagem a santo no Rio O arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, saiu de casa ontem às 3h30 para a festa de São Jorge e até as 18 horas continuava participando de homenagens ao santo, em vários eventos na cidade. D. Orani disse que São Jorge "é uma unanimidade também fora da Igreja". "O carioca tem tantas coisas para enfrentar, a violência, dificuldades, agora a questão dos deslizamentos. É forte, não desanima. O exemplo de São Jorge leva as pessoas a terem um desejo de viver melhor suas vidas." D. Orani celebrou na Igreja de São Jorge, no Centro, às 5h, missa que teve a participação de milhares de fiéis. Em seguida, seguiu em carreata até Quintino, na zona norte, para outra missa. À tarde, presidiu missa no Forte de Copacabana. Depois houve uma procissão motociclística até o Centro e outra em Santa Cruz, à noite.