Da Cidade de Deus para Harvard, Wharton...

André Rodrigues Cano, de 51 anos, e José Ramos Rocha Neto, de 41, são dois "bradesquianos" típicos. Ingressaram no banco antes mesmo de iniciar a faculdade, passaram por vários setores, se destacaram e, hoje, ocupam cargos de nível executivo. No atual momento da instituição, porém, há uma característica que os torna quase únicos em meio aos 86 mil funcionários do grupo: ambos foram selecionados para integrar o Programa de Desenvolvimento Avançado (PDA), principal inovação desde que Luiz Carlos Trabuco Cappi assumiu a presidência do Bradesco, há exatamente um ano.

O programa, como explica o próprio Trabuco, divide-se em duas partes. A primeira delas é o mergulho de profissionais para fazer cursos de inglês e de gestão em respeitadas escolas de negócios dos Estados Unidos, como Columbia, Chicago, Wharton (na Universidade da Pensilvânia) e Harvard.

A segunda é a possibilidade de participar de rodízios de cargos executivos dentro da instituição. "O PDA visa a dar um choque de conhecimento", define Trabuco. "A empresa, para se perenizar, tem de ter processos de sucessão em todos os níveis, todos os escalões. Esses processos têm de estar alicerçados em cima de pessoas que estejam bem preparadas para vários desafios."

Na maioria das grandes empresas brasileiras, enviar funcionários talentosos para o exterior faz parte da rotina. No banco localizado na Cidade de Deus, em Osasco, não. "Não é de hoje que o banco investe no treinamento de pessoas. Eu mesmo fiz um MBA patrocinado pelo Bradesco na USP (Universidade de São Paulo) há 13 anos", afirma Cano, diretor do Departamento de Organização e Métodos. "A novidade é mandá-los para o exterior, o que se encaixa nesse contexto de globalização, de ter uma visão global." Antes da viagem, Cano trabalhava na antiga Finasa, hoje Bradesco Financiamentos.

Ele integrou o primeiro grupo do PDA, que foi para os Estados Unidos em meados do ano passado. Cano ficou hospedado em Boston, onde fez um curso de inglês avançado, um Programa de Gerenciamento em Harvard e treinamentos específicos em liderança.

"Convivi com executivos de 43 países diferentes", comenta. "Foi uma oportunidade interessante não só para aprender e me atualizar, mas também para trocar experiências e formar uma network." Ainda hoje, comunica-se com ex-colegas de países como Austrália e Tailândia.

Em 2009, apenas sete profissionais participaram do PDA. Neste ano, serão 46. A evolução é percebida no orçamento do banco para a área de treinamento. De 2009 para 2010, o crescimento previsto é de 50%, de R$ 87 milhões para R$ 130 milhões. "O departamento de treinamento tem de se transformar em departamento de gestão do conhecimento", diz Trabuco. "Com as pessoas crescendo, universitárias, você tem de descentralizar não só braços. Tem de descentralizar as cabeças."

O presidente do Conselho de Administração do banco, Lázaro de Mello Brandão, que foi presidente executivo entre 1981 e 1999, confirma a mudança. "Hoje lidamos com uma força de trabalho muito mais qualificada do que quando assumi a presidência", afirma. "Isso permite que se distribuam tarefas com muito mais conforto."

EXPECTATIVA

Os profissionais que viajarão neste ano já foram selecionados. Entre eles está Rocha Neto, chamado pelos colegas de Rochinha. Atual diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamentos, ele entrou no Bradesco há 24 anos, quando tinha 17. "(O PDA) é uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Se já somos super comprometidos com o banco, ficamos ainda mais", afirma Rochinha.

O executivo vai iniciar a temporada nos Estados Unidos em um curso na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia. Depois, seguirá para um programa avançado de desenvolvimento de executivos. Além da própria Wharton, há possibilidade de ele ir para Harvard, Columbia ou Chicago. O período de estudos terminará na Universidade do Colorado, em um curso específico de liderança (chamado de CCL).

Apesar do movimento rumo ao exterior, Trabuco afirma que a intenção do Bradesco é manter o foco no Brasil. Por ora, diz, não há planos de internacionalização. L.M. e D.F.