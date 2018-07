Da colônia Para cada verão, uma moda de sorvete. A dos frozen yogurt passou. E a temporada 2013, que parecia ser exclusiva dos gelados 'tipo italiano', ganhou uma outra vertente, bem vintage: o sorvete por quilo. É, ele está de volta na Sorvete Finlandês, na Vila Madalena. Fundada há 22 anos em Penedo (distrito de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que abriga a maior colônia finlandesa do Brasil), a marca chegou à cidade no fim de novembro. E, no simpático salão de madeira clara, fica o bom e velho balcão de confeitos, dos quais o cliente mesmo se serve. Eles podem ser combinados a um (ou mais) dos 35 sabores, de fabricação própria. A composição é pesada - e a cada 100 gr, paga-se R$ 6,50. O preço, camarada se comparado aos da concorrência, devolve (a quem não abusa de caldas e quetais) o prazer de tomar um sorvetinho sem pagar por ele o valor de uma refeição.