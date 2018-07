Da Flórida, brasileiro organiza entrega de cadeiras de rodas em Niterói

Douglas Heizer é um apaixonado por gente, por informação e, mais do que tudo, por ajudar as pessoas. Ele nunca quis ser jornalista, mas usou desde cedo o jornal como uma ferramenta de comunicação e uma forma de acudir quem precisasse.

Esse seu instinto começou bem cedo, quando ao 10 anos virou diretor do jornalzinho que ele criou no Instituto ABEL em Niterói, onde estudava. O Jornal da Turma A era recheado de pensamentos, curiosidades, novidades, fofocas, piadas e sobretudo informações úteis para alunos e professores, como uma seção de achados e perdidos.

Quarenta anos depois, muita coisa mudou na vida de Heizer, mas não sua vocação para socorrer os outros. No ano passado, às vésperas do Natal, ele se viu reeditando uma nota similar às que redigia na escola. Só que em vez de um livro perdido, era um violino desaparecido em um trem na Flórida. E, agora, o veículo era o Boca Raton Tribune, jornal comunitário que circula uma vez por semana em inglês, e que Heizer fundou em 2010.

O jornalismo é um hobby que ocupa um espaço importante na rotina deste empreendedor. Afinal, ele segue a risca seu lema: "Posso ajudar".

"Pobre a pessoa que não pode passar para os outros o que sabe e distribuir conhecimento", diz, convicto. "Eu quero passar conhecimento para as pessoas."

Já não bastasse, Douglas coordena vários projetos comunitários. Um deles, que beneficia anualmente há quase uma década brasileiros com deficiência, está chegando de novo em Niterói em junho.

Através do programa "Wheels for the World" ("Cadeiras de Rodas para o Mundo") da ONG americana Joni and Friends - International Disability Center, com sede na Califórnia, uma vez por ano chega a Niterói um contêiner com uma média de 210 cadeiras adaptadas para doação.

Tudo começou com uma conversa em um encontro do Rotary Club, do qual ele participa ativamente há 27 anos, inclusive tendo fundado o Rotary Club Boca Raton West, voltado para brasileiros na região, com as reuniões em português.

Heizer coordena o projeto desde o início, em 2006, quando fechou uma parceria entre os clubes do Rotary que atendem Boca Raton e Niterói, de onde ele vem.

As cadeiras são distribuídas no Clube Naval de Niterói, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, voluntários americanos da ONG e muitos outros. Este ano, a entrega está marcada para 1.º de junho e as inscrições estão abertas pelo site da ONG, em inglês (mais informações abaixo).

Douglas lembra, emocionado, quando um senhor lhe agradeceu pela cadeira de rodas que o filho de 30 anos havia recebido, a primeira de sua vida.

"Meu sonho é deixar um legado. Não quero passar desapercebido", diz. "A vida é importante no traço - nasceu e morreu. Quero que meu traço seja significativo para que ajude outras pessoas."

Douglas tinha uma agência de turismo em Niterói e, em 2000, resolveu expandir internacionalmente o negócio e abrir uma filial na Flórida. Mudou-se para Boca Raton com a mulher, Dini, com quem está casado há 29 anos, e os filhos Gabriela, hoje com 17, André, 19, e Pedro, 23.

Todos estão cursando faculdade aqui e trabalham no jornal e nos outros negócios da família, onde aprendem diariamente e seguem os passos e valores do pai.

"Se você quer ver o caráter das pessoas, dê a elas poder", diz. "A imprensa é um poder. Você tem o poder de comunicar, então muita gente usa isso de forma errada. Eu tenho procurado fazer e orientado meus filhos a fazer para o bem."

Um desses "bens" favorece crianças necessitadas no sul da Flórida na época de Natal. Pelo oitavo ano sob sua coordenação, os Rotary de Boca Raton se unem para arrecadar brinquedos e fundos para a população carente da comunidade. Conhecido como "Boca Raton Toy Drive", o programa bateu recorde no ano passado: 1.200 brinquedos e quase US$ 20 mil em contribuições.

"É o único evento em Boca que junta todos os clubes. São cinco clubes e é o evento de maior repercussão para a cidade", diz. "Aí vem a historia que me fascina. Cabe ao jornal mostrar, informar que aquilo existe - o faro da notícia acontecendo e trazendo essas informações para a comunidade."

Assim, com o jornalismo na veia desde menino, Douglas vem criando seu legado e ajudando a seu modo: através da informação e poder de comunicação.

"Quero influenciar uma geração, criar uma geração melhor de empreendedores e jornalistas", diz.

No vídeo, Douglas Heizer lembra de uma senhora, vizinha de dona Maria, sua avó, que morava humildemente na Cidade Alta, em Cordovil, no Rio de Janeiro, que ele visitava com seu pai nos fins de semana, e conta, em poucas palavras, o segredo do seu sucesso: "Estar feliz com o que você faz, não importa em que posição você esteja - e se adaptar a cada situação - no trabalho, na sua vida".

Serviço: Para mais informações sobre a ONG Joni and Friends- International Disability Center, visite http://www.joniandfriends.org.

Para se inscrever e concorrer a uma cadeira de rodas do programa "Wheels for the World" ("Cadeiras de Rodas para o Mundo"), visite a página: http://www.joniandfriends.org/wheels-for-the-world/brazil-2015/.

Para maiores informações em português, mande um e-mail para laurarotary@ig.com.br ou ligue no Brasil para (021) 2619-0575. A distribuição no Brasil está programada para 1.º de junho de 2015 no Clube Naval de Niterói.

