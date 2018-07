Da política ao esporte, objetivo é sempre incentivar a conversa

Uma das ênfases do novo estadão.com.br é no incentivo à conversa. Cada núcleo do site é visto não como uma editoria e sim como uma comunidade. Um ambiente que fornece informação é por natureza um ponto de encontro para quem se interessa pelo assunto. Do Paladar ao Link, da política ao futebol, todo assunto é desculpa para a troca de ideias.

O jornal britânico The Guardian já aplica essa fórmula com sucesso. Lá, equipe de moderadores tem a responsabilidade de acompanhar as discussões com dois objetivos. Primeiro, o de garantir que a conversa seja em termos civilizados, para que todos se sintam à vontade para participar. O segundo, o de estimular.

No Guardian, a qualidade de uma comunidade é dada pelo número de leitores que retornam para interagir e pela frequência com que os jornalistas da casa participam.

Também no estadão.com.br os critérios serão esses. Na área de comentários das matérias ou nos blogs assinados pelos jornalistas, os próprios autores, em conjunto com moderadores, estarão presentes. Ouvir o leitor e responder a ele é instrutivo para ambos. Permite ao jornalista sentir o pulso da nação e, ao leitor, compreender como chega a informação.

Participação. Complementando, os leitores da web ganham, na versão em papel do site, que atende pelo nome O Estado de S. Paulo, espaço na seção de cartas da página 3.

Mas a conversa vai além das caixas de comentários. "Ela estará na participação ao vivo em debates promovidos pela TV Estadão e nas redes sociais que jornalistas do Estado já frequentam, como Twitter, Orkut, Facebook e tantas outras que venham a surgir", afirma Pedro Doria, editor-chefe de Conteúdos Digitais do Grupo Estado. "E estará naquela rede social que atende pelo nome vida cotidiana. No café da manhã, no almoço de domingo com a família, na mesa de bar e nas pausas no trabalho, essa relação entre a notícia e a conversa sempre se deu. Se as ferramentas são novas, a vocação é antiga."