''Dá pra acreditar que tem bobo querendo ir?'' Maria Aparecida Gonçalves, de 28 anos, rompeu o namoro na semana passada. Está revoltada com o namorado, José Silva (nome fictício), que está com tudo pronto para "fazer a América". Ele tem emprego em Governador Valadares, trabalhando com transporte escolar, mas está disposto a driblar a fiscalização na alfândega americana para ganhar um pouco mais nos Estados Unidos. "Dá para acreditar que, com tanta gente voltando, ainda tem bobo querendo ir?" Além do namorado, seu irmão também está de passagem comprada e malas prontas para mudar-se, clandestinamente, para Boston. Um grupo de amigos também partiu, na última segunda-feira.