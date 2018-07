DA PRAIA AOS PAMPAS De hoje (7) até 23/9, o La Frontera recebe os uruguaios Gastón Yelicich e Luciana Lopez para um menu de entrada, prato principal e sobremesa, com duas opções cada (preços individuais). Comece com o ceviche (R$ 35), seguido da paleta de cordeiro do La Huella (R$ 54), restaurante de Punta del Leste por onde passaram os chefs. Ao fim, sopa fria de frutas (R$ 15) Pág. 26