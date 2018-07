Da turma do hardcore Quase todo homem sonha em ter um bar, tema recorrente em infinitas conversas (de bar, claro). E a impressão que fica é a de que o Cão Véio, com jeitão de pub mas sem tentar ser britânico, é como os sócios Henrique Fogaça, do Sal Gastronomia, Fernando Badaui, vocalista do CPM 22, e Marcos Kichimoto resolveram montar o seu: tanto que eles estão lá, servindo mesas, cobrando contas, conversando com os clientes.