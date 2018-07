Dados abrem oportunidade para restauração Se a destruição da Mata Atlântico foi o que mais contribuiu historicamente para as emissões de gases do efeito estufa no Brasil, é na reconstituição desse bioma que estão as maiores oportunidades para recuperação desse carbono que foi perdido para a atmosfera, segundo o pesquisador Britaldo Soares Filho, da UFMG.