Dados alimentam temores de recessão e Wall St afunda Wall Street teve o seu pior dia desde a quebra da bolsa de 1987 nesta quarta-feira, com dados econômicos alimentando preocupações de que todos os esforços para descongelar os mercados de crédito podem não evitar uma recessão severa. O índice Dow Jones despencou 7,87 por cento, a 8.577 pontos. O Standard & Poor's 500 desmoronou 9,03 por cento, a 907 pontos. O Nasdaq desabou 8,47 por cento, a 1.628 pontos. Os índices Dow e S&P 500 registraram a maior queda percentual desde 1987. O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmou que a economia enfrenta uma "ameaça significativa" com os mercados de créditos paralisados. Os desanimadores números das vendas varejistas mensais norte-americanas deram o tom para a sessão, com a maior queda em mais de três anos, enquanto uma medida da indústria do Estado de Nova York atingiu o pior nível desde que começou a ser usada em 2001. O Nasdaq agora devolveu todos os ganhos de 11 por cento da segunda-feira, enquanto o índice S&P 500 ficou apenas 1 por cento acima do fechamento de sexta-feira. Os dados desta quarta-feira intensificaram os temores, assim como o relatório do Livro Bege do Federal Reserve, que mostrou uma atividade econômica fraca em todo os Estados Unidos em setembro à medida que empresários revisaram os investimentos e os consumidores cortaram os gastos. As ações de companhias consideradas termômetros econômicos caíram fortemente, como o conglomerado Caterpillar que tombaram 11 por cento. Temores de recessão atingiram as commodities, com a Exxon Mobil afundando 14 por cento com os preços do petróleo caindo. "Vendas de varejistas assombraram os investidores nesta manhã e elevaram os riscos de curto prazo de uma recessão mais ampla", avaliou Tom Sowanick, vice-presidente de investimento da Clearbrook Financial LLC.