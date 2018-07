Dados chineses interrompem rali de duas semanas na Europa As ações europeias caíram nesta sexta-feira com dados macroeconômicos da China levando investidores a tomar fôlego depois de um rali de duas semanas, mas uma queda no índice de volatilidade da região para uma mínima em três semanas sinaliza algum aumento do apetite a risco.