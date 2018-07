Dados corporativos e econômicos pesam sobre ações europeias

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 fechou com variação negativa de 0,03, a 1.147 pontos, recuando da máxima do dia de 1.154 pontos para registrar o quinto dia seguido de queda. O índice já caiu 3,5 por cento no segundo trimestre até agora.

Os bancos foram o setor mais atingido, em baixa de 1,1 por cento, com o francês Société Générale entre aqueles que sofreram as maiores perdas, queda de 3,5 por cento. Operadores citaram resultados corporativos fracos do norte-americano Morgan Stanley como contribuição para a queda.

Isso sucedeu os fracos resultados de companhias europeias que incluem a Sodexo e a Nokia, com quedas de 9,6 por cento e 8,3 por cento, respectivamente.

"Nós estamos entrando nessa temporada de resultados com expectativas muito baixas. Isso não é um problema em si ou de si próprio, é sobre quanto melhor ou pior fazemos do que isso", disse Daniel Morris, estrategista de mercado do JPMorgan Asset Management.

A confiança foi ainda mais afetada pela atividade fabril fraca da região meio-Atlântico dos Estados Unidos, uma preocupação para muitos investidores que olham para o crescimento dos Estados Unidos como suporte para os resultados e como contrapeso para a fraqueza na Europa.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 0,01 por cento, a 6.243 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,39 por cento, para 7.473 pontos.

Em PARIS, índice CAC-40 fechou estável, a 3.599 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve ganhos de 0,63 por cento, para 15.480 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 subiu 0,12 por cento, a 7.812 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou desvalorização de 0,48 por cento, para 5.673 pontos.

(Reportagem de David Brett)