Dados de caixas-pretas do voo 447 são recuperados Investigadores do acidente com o voo 447, da Air France, conseguiram com sucesso recuperar todas as informações capturadas no gravador localizado nas caixas-pretas da aeronave, informaram hoje funcionários, segundo o jornal The Wall Street Journal. O voo partiu do Rio de Janeiro no dia 31 de junho de 2009 e seguiria até Paris, porém caiu no Oceano Atlântico. Todas as 228 pessoas a bordo morreram.