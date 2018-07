Dados econômicos de aeroportos em leilão serão divulgados na 5a

"Iremos entregar na quinta-feira as informações econômico-financeiras e as demais necessárias (ao TCU)", disse o ministro da secretaria, Wagner Bittencourt, nesta segunda-feira.

O edital final tem que ser publicado em no máximo 45 dias antes do leilão, que está previsto para 22 de dezembro.

"Não gostaria de usar isso (o prazo) como instrumento de pressão sobre outras instituições. Essa é uma possibilidade (leilão em 22 de dezembro). Nós fizemos nosso compromisso, edital para consulta, minuta do contrato e do acordo de acionistas. Nosso trabalho foi feito", disse Bittencourt a jornalistas após participar de evento na Câmara de Comércio Americana (Amcham) do Rio de Janeiro.

No final de setembro, o ministro havia afirmado que os valores mínimos a serem pagos ao governo pelos futuros concessionários dos três aeroportos seriam divulgados na segunda semana de outubro.

Bittencourt acredita que a minuta do edital que está em consulta pública passará por poucas modificações uma vez que, segundo ele, houve muitas conversas e negociações com o setor privado e sindicatos antes da publicação.

"Acho que daqui a uma, duas semanas tenhamos algo mais claro", disso o ministro, que garantiu ainda que o número de interessados nos aeroportos é "enorme".

(Por Rodrigo Viga Gaier)