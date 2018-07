Dados mostram redução no teor de sódio em alimentos

O trato, firmado em 2011 entre uma associação de indústria de alimentos e o Ministério da Saúde, estabelecia um cronograma para retirada gradual do sódio - nutriente que é considerado como um fator de risco para doenças cardíacas e renais - dos produtos industrializados no Brasil. A meta estabelecida sempre foi considerada por nutricionistas e integrantes de órgãos de defesa do consumidor muito tímida e, por isso, pouco eficaz.

Os três produtos escolhidos para a primeira fase do acordo foram as massas instantâneas, os pães de forma e bisnaguinhas. Quando a meta foi estabelecida, o teor máximo encontrado em macarrão instantâneo foi de 2.884 miligramas de sódio para cada 100 gramas do produto.

O pacto era a de chegar, no ano seguinte, com teor médio de 1.960 miligramas. "Como não havia como olhar produto por produto, fixamos um valor médio. Buscávamos uma padronização", afirmou a coordenadora de Vigilância de Agravo e de Doenças não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Deborah Malta.

Ela garante que, em 2011, o número de produtos que estava acima da média pactuada era significativamente maior do que o encontrado no ano seguinte. De acordo com o monitoramento realizado, 94,9% das marcas integrantes do pacto superaram a meta estabelecida. "É um passo muito importante, um ótimo resultado", disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro.

A escolha dos produtos para o monitoramento foi feita de forma aleatória pelas vigilâncias estaduais. Para Deborah, a amostra analisada é significativa diante do que mercado brasileiro. No caso de bisnaguinhas, nove marcas foram submetidas a análises laboratoriais e 13 tiveram a rotulagem avaliada. O Ministério da Saúde não informou quantas marcas de bisnaguinhas existem no País.

Para avaliar o cumprimento das metas de macarrão instantâneo, 172 produtos tiveram rótulo analisado e 29 foram submetidos a análises laboratoriais. No caso de pães de forma, 102 tiveram o rótulo avaliado e 16 sua composição analisada laboratorialmente. O presidente da Associação Brasileira de Indústria Alimentícia, Edmundo Klotz, afirmou que o setor reúne 42 mil empresas e oferta cerca de 800 mil produtos.

O acordo de adesão com a indústria alimentícia estabelece acompanhamento das mudanças de rotulagem e de análises laboratoriais. O brasileiro consome diariamente 12 gramas de sal. O máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 5 gramas.