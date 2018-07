Dados sobre a violência no Rio saem com 3 meses de atraso

As estatísticas sobre violência no Estado do Rio estão sendo divulgadas com até três meses de atraso - os dados de outubro saíram em 31 de janeiro, por exemplo. E nem a própria Secretaria de Estado Segurança tem acesso à totalidade das informações com antecedência, já que 35% das delegacias do Estado ainda não foram informatizadas. O intervalo entre um boletim de criminalidade e outro equivale ao tempo que os boletins de ocorrência (BOs) dessas delegacias demoram para serem digitalizados. Veja também: PCC já negocia e lucra com tráfico para facções do Rio Homem é preso com fuzis de madeira e submetralhadora no Rio Rio registra menor índice de homicídios no 1º semestre de 2008 Cai número de vítimas de balas perdidas no RJ, aponta relatório O vice-presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), tenente-coronel Robson Rodrigues da Silva, disse que seus técnicos levam quatro dias para processar os dados e divulgar o boletim mensal sobre criminalidade. A demora de mais de três meses na publicação dos índices ocorre porque equipes de funcionários da corregedoria da Polícia Civil responsáveis pela digitalização dos BOs foram demitidas na transição do governo de Rosinha Garotinho para o de Sérgio Cabral (ambos do PMDB). "Para nós, pesquisadores, três ou quatro meses de diferença não causa impacto. Mas para o planejamento (da Secretaria de Segurança) é muito importante. Trabalhar com dados universais é fundamental", afirmou o sociólogo Ignacio Cano, integrante do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV/UERJ). "É preciso que se faça um esforço para reduzir o prazo e torná-lo mais regular. Há intervalo ainda maior perto de datas como carnaval, réveillon". Durante um período, o ISP chegou a divulgar dados parciais, levando-se em consideração somente as ocorrências registradas nas delegacias informatizadas (65% das instituições do Estado), dentro do projeto Delegacia Legal. "Já tivemos alguns problemas por causa da comparação dos dados parciais atuais com dados completos de momento anterior", disse Cano. O tenente-coronel Robson explica que o ISP suspendeu esse tipo de publicação. "Temos de divulgar dados comparáveis", afirmou. Ele ressaltou que a secretaria e os batalhões da PM recebem com antecedência índices de criminalidade referentes às áreas atendidas apenas por delegacias legais. "Aquelas regiões que têm três delegacias legais e uma convencional, por exemplo, também recebem a informação antes, porque aquele dado está perto da realidade. Então, o que parece demora na divulgação para a sociedade e para a imprensa não atrapalha o planejamento de forma sensível", afirma. Ele lembrou que o governo fechou convênio com o BNDES para concluir a construção das delegacias legais. "Serão R$ 157 milhões para informatizar todas as delegacias do Estado até o fim do ano". A socióloga Julita Lemgruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec) da Universidade Cândido Mendes, lembra que a dificuldade de se obter estatísticas de criminalidade é um problema de todo o País e elogiou o Estado por ter sido um dos primeiros a fazer a divulgação regular dos dados. "São Paulo se preparou internamente para lidar com as estatísticas, mas passou a divulgar há pouco tempo. E o Rio divulga há mais tempo, mas não tinha esse estudo detalhado internamente. Em algum momento o Rio vai conseguir fechar os dados mais agilmente", acredita a socióloga.