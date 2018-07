Dados sugerem quebra de padrão

Este ano, a luta contra o desmate contou ainda com complicadores como o crescimento econômico, que estimula a busca por mais áreas para a pecuária, e a greve de fiscais do Ibama, que cancelou operações. Mas o principal vilão do desmate tem um novo padrão. Até 2005, a maior parcela da devastação ocorria em grandes áreas. Desde então, vem crescendo o abate em áreas menores, que os satélites do Deter não captam.

Somadas, muitas áreas pequenas devastadas podem fazer com que a queda do desmate, no fim do ano, não seja tão significativa como sugerem os dados divulgados até agora.

É JORNALISTA DE O ESTADO DE S. PAULO