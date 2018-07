Daimler diz que deve atingir meta de venda de caminhões

"Um pouco antes do final do ano, esperamos superar as vendas do ano passado, de 462 mil unidades", disse o presidente da Daimler Caminhões, Wolfgang Bernhard, em comunicado nesta sexta-feira, acrescentando que ainda é cedo para fazer previsões para 2014.

Nos 11 meses encerrados em novembro, as vendas da Daimler Caminhões subiram 2 por cento para 433.600, impulsionadas por um aumento de 35 por cento no Brasil, onde as vendas somaram 37.300 unidades.

(Por Maria Sheahan)