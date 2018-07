Daimler é impulsionada por salto do lucro na Mercedes no 3º tri

A montadora alemã de carros e caminhões Daimler registrou um salto de 29 por cento no lucro trimestral da Mercedes-Benz Cars, seu maior negócio, surpreendendo investidores cautelosos sobre uma desaceleração econômica e impulsionando suas ações.

A Mercedes teve vendas trimestrais recordes no terceiro trimestre até setembro graças ao lançamento de novos modelos e a demanda crescente na China, disse a Daimler nesta terça-feira.

Montadoras europeias que vendem veículos nos Estados Unidos também estão se beneficiando do enfraquecimento do euro ante o dólar.

O lucro antes de juros e impostos (Ebit) de operações continuadas da Mercedes-Benz Cars avançaram para 1,61 bilhão de euros (2,04 bilhões de dólares) no terceiro trimestre, ante 1,25 bilhão de euros no mesmo período do ano passado.

A Daimler disse que manterá suas projeções para 2014 para suas divisões, que também inclui a Daimler Trucks, na qual o lucro trimestral subiu 17 por cento para 618 milhões de euros.

"Finalmente boas notícias", disse um operador local, acrescentando que o comunicado da Daimler alimenta esperanças por uma elevação nas previsões.

As ações da Daimler, que deve divulgar os resultados financeiros completos no dia 23 de outubro, saltaram com as notícias e avançavam 2,2 por cento, a 57,95 euros, às 8h11 (horário de Brasília).

A Daimler disse também que vai revisar sua orientação para o fluxo de caixa industrial livre em 2014, um importante fator para financiar dividendos, depois que o número teve forte alta no terceiro trimestre.

O grupo tem dito até agora que espera que o fluxo de caixa industrial livre para o ano inteiro, ajustado por aquisições e alienações, tenha uma queda significativa ante os 3,2 bilhões de euros em 2013.

No terceiro trimestre, o fluxo de caixa industrial livre ajustado subiu para cerca de 2,9 bilhões de euros, ante 1,6 bilhão de euros no mesmo período do ano anterior.

(Por Maria Sheahan)