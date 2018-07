Danação da nitidez eterna

Ricardo Labastier é pernambucano de Olinda, tem 40 anos, fotografa desde os 18 e, ao contrário da abstração que este seu trabalho pode transmitir, sabe exatamente por quê. Tem obras em coleções particulares e nos acervos da Coleção Pirelli/Masp e do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Recife). Já expôs na Espanha, Holanda e Bélgica. Atualmente, trabalha como fotógrafo no caderno cultural do Jornal do Commercio, de Recife. Um sujeito inquieto, pra dizer o mínimo; um pouco atormentado, pra dizer a verdade. Como se pode ver na entrevista a seguir.

Ricardo, por que você fotografa?

Porque eu quero errar. É assim que me encontro. Um processo de autoconhecimento. Mas também penso no tempo, sabe? Então talvez eu fotografe para registrar minha passagem por aqui. Afinal, isso é cultura: o rastro do homem no seu momento. Minhas fotos são os rastros dos meus momentos.

Vendo seu trabalho, parece que isso te dói.

Rapaz, quando eu pego minha câmera eu sei que vou mexer com coisas muito pesadas. Família, perdas, rompimentos, reparações. E eu quero mexer nisso profundamente. Não quero pôr de lado, não. Porque é assim que eu encontro a beleza. Não tenho essa relação saltitante, eufórica, fácil com a beleza. Pra mim, beira a penitência. Uma danação mesmo.

Em que momento você se dana mais: antes, durante ou depois?

Acho que em todas as etapas. Estas fotos que apresento aqui em primeira mão, por exemplo, são todas dirigidas. Pensei nelas antes de clicar. Mas nem por isso o processo foi indolor. Depois, eu fico me perguntando o que me leva a esses cortes incomuns, a essas imagens ruidosas, essa aparente desconexão toda, por que fiz essas escolhas? É claro que não tenho as respostas. Se tiver é porque acabou.

Quais são as suas influências?

Primeiro, a música. Itamar Assumpção. Mestre Galdino, um artista popular nordestino que interpretava santos, Lampião, com barro. Gênio. Augusto dos Anjos, Leminski. Na fotografia, George Love.

Se te restasse um último clique, qual seria?

Eu entraria no quarto, Jimi Hendrix a todo volume, câmera no tripé, apagaria a luz e faria a foto. O escurão, o nada. O mais perfeito nada. Nitidez eterna até que a eternidade acabasse.