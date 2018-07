Dançarina do Latino é baleada em tentativa de assalto A dançarina Ariany Nogueira, que integra o grupo que acompanha o cantor Latino, foi baleada no tórax na madrugada deste sábado (3) na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Ariany teria sido vítima de uma tentativa de assalto.