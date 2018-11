Dançarinos descem ladeira em pernas de pau

Todos os anos no dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, a vila de Anguiano, no norte da Espanha, é palco da dança El Agudo. Depois da missa, vários homens sobem em pernas de pau e rodopiam ladeira abaixo até caírem num colchão na praça principal da vila. Assim que chegam à praça, eles voltam a subir a ladeira, desta vez seguindo a imagem de Maria Madalena.Os dançarinos repetem o ritual no último domingo de setembro, quando a imagem da santa é levada de volta ao santuário para o inverno.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.