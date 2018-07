Dani Calabresa assina com a Band por 2 anos Na MTV desde 2008, Daniela Calabresa assinou ontem seu contrato com a Bandeirantes por dois anos. A humorista estará na temporada 2013 do CQC, a partir de março. Ao Estado, o diretor geral de conteúdo da Band, Diego Guebel, garante que ela não será mais uma repórter do programa nem estará na bancada. "Ela fará um novo personagem", diz Guebel, mantendo suspense. Para os próximos dias é esperada também a saída de Marcelo Adnet, marido de Daniela, da MTV. Principal nome do canal musical hoje, ele negocia sua ida para a Globo.