Daniel Coelho assume vice-liderança no Recife, diz Datafolha O candidato tucano à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, assumiu a segunda posição na preferência do eleitorado, deixando para trás o petista Humberto Costa na briga por uma vaga no segundo turno contra o líder nas pesquisas, Geraldo Julio (PSB), apontou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.